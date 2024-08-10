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Философ Беликов объяснил, почему Россия должна достичь целей СВО

Сейчас под Курском на нашу землю впервые после Великой Отечественной войны вошли регулярные части врага. Это меняет все. Сегодня каждый должен спокойно и с полным осознанием сказать сам себе: «Я живу во время войны», считает философ, художник (русский стиль. сталь), рядовой армии, ушедший добровольцем, Антон Беликов.

Источник: Газета.Ру

Сейчас под Курском на нашу землю впервые после Великой Отечественной войны вошли регулярные части врага. Это меняет все. Сегодня каждый должен спокойно и с полным осознанием сказать сам себе: «Я живу во время войны», считает философ, художник (русский стиль. сталь), рядовой армии, ушедший добровольцем, Антон Беликов.

Помните, наши деды и бабушки говорили: «…вот, во время войны…» и это время казалось каким-то далеким, сказочным временем героев. Но вот, мы живем во время войны. Прямо сейчас мы пишем учебник истории, по которому станут учиться наши дети и наши внуки.

Тем, кто вырос в мире, кажется, что война это что-то бесконечно далекое во времени и в пространстве.

Но выяснилось, что дерево Родины нужно поливать кровью героев. Оказалось, что привычные и простые вещи вроде возможности говорить на родном языке, жить по своим правилам, работать на любимой работе, воспитывать детей так, как мы считаем правильным — все это оплачено кровью. Того задела, того подвига, что сделали наши деды, хватило для того, чтобы мы почти восемьдесят лет жили в относительном мире. И мы привыкли. Три поколения выросли в мире, старики ушли и нам стало казаться, что война — это страшная сказка о чудовищах и героях, что война нас не касается.

В первый раз я столкнулся с этим, когда приехал в Донецк зимой 2016 года. В гостинице «Донбасс Палас» тусовались модные парни, красивые девушки на высоких каблуках, одетые в маленькие платья, пьющие шампанское из бокалов на тонких ножках. А стоит выйти, сесть на автобус и прямо на рейсовом автобусе приехать на войну.

Полчаса до донецкого аэропорта, где ледяной ветер шевелит арматуру в руинах. И вот, я вернулся, иду по слякотной Москве в районе Университета, а меня продувает ледяным степным ветром Донбасса, прохожу мимо фонтана на театре Натальи Сац, а мне грезится минометная позиция. В привычном запахе метро кажется пороховая гарь. В очереди на кассу в Магнолии я вижу лицо матери убитого ополченца.

Я тогда подумал, что со мною что-то не так. Потом прошло, забылось. Но сейчас я понимаю, что если война придет в мой дом и на метро Университет будут идти бои, то на Патриарших прудах люди будут пить кофе морщась от звуков артиллерийских прилетов где-то далеко и думать, что их это не касается. Все расслаивается. В одном мире обстрелы, раненые товарищи, трупы в посадках, горящие люди и техника, брошенные голодные старики и дети. А в другом — проекты, бизнес, выставки, умные комментарии в телеге, фоточки, новости, заявления официальных лиц.

Нам казалось, что мир будет всегда, и даже когда началась война мы разделились на тех, кто стал частью войны, впустил ее в свою жизнь и прозрел, и тех, кто прикрыл глаза ладошкой и сделал вид, что происходящее их не касается. Тех, кто, заламывая холеные ручки, говорил все это время: «ах, война — это так ужасно, давайте просто перестанем стрелять, тогда война кончится, наступит мир. Кругом будут летать бабочки и пастись на лужайках мармеладные единороги».

Не кончится. Если мы перестанем воевать, то к нам придут и всех нас убьют. Наших женщин изнасилуют, наши дома отберут, наших детей сделают покорными идиотами, наши старики вымрут от голода. Это уже происходит. Полсуток на машине, и вы это сами можете увидеть.

А еще бабушки говорили: «что угодно, лишь бы не было войны». За этой фразой их личный, страшный опыт. И казалось, что войны не будет. Никогда.

Но вот, наваждение мирной сытой жизни развеивается. Чудовища ожили и поднялись из земли. Чудовища начали с того, что принялись воевать с нашими мертвыми героями снося памятники и пытаясь искоренить и замазать саму память о наших предках. Потом чудовища глумясь и куражась сожгли наших в Одессе. Потом пришли на Донбасс. И вот, сейчас они, куражась и глумясь, убивают наших беременных женщин и детей на нашей земле, расстреливают гражданские машины, с ухмылками меняют названия наших сел, издеваются над нашими срочниками, которые стояли на границе и имея АК да по четыре магазина на брата бились в окружении сколько смогли. Они не выбирали между войной и миром. Просто получилось так, что между вооруженными, подготовленными и оплаченными украинскими чудовищами на бронетехнике и гражданскими русскими людьми оказались простые погранцы и парни-срочники.

Знаете что? Мы все сегодня в роли курских погранцов. Потому что в действительности нет никого, кто сможет остановить чудовищ. Кроме нас. Потому, что герои прошлого в земле. Есть только мы, и наверное мы не такие бесстрашные как предки, может, слегка оскуфевшие по офисам, должно быть чересчур примодненные в барбер-шопах и марочных магазинах, наверное слишком погруженные в соцсети, клубы, игры, бары…

Но мы все еще наследники героев и нет никого, кроме нас, кто смог бы уложить чудовищ гнить обратно в землю. Здесь, на войне протягивается связь между нами и нашими предками, которых многие знают только по старым фотокарточкам, по потускневшим медалям в жестяной коробочке. Но война похожа во все времена. Те же непонятки, то же ожидание, тот же страх, то же беспокойство о родных. И не важно на дворе 1914 год, 1942 или 2024… И вот мы как будто готовимся к Брусиловскому прорыву или ковыряем мерзлую землю в окопе под Москвой, или слушаем визг атакующего хохлячьего дрона в разбитом КПП на курской границе.

И мы должны победить. Именно мы, потому что больше некому.

Первая констатация, с которой я столкнулся на войне это были горькие слова: «Наши не придут… потому что наши уже все здесь».

Мы живем во время войны. Она коснется всех. Время покинуть мир розовых пони и увидеть реальность. Так, как было в сытые нулевые уже не будет. Нам придется воевать. Не только на передовой. Вообще везде: в культуре, в науке, в экономике, в промышленности, в образовании, в искусстве. Везде. Мы должны стать едины: фронт и тыл. Потому что те, кто на фронте воюют за то, чтобы в тылу могли жить по-человечески. А те, кто в тылу должны понимать, что помощь фронту — это их важный вклад в будущее всего народа.

Кто-то скажет: «Я не воин».

Я тоже не воин, я художник. Даже в армии не служил. Но я оказался на войне, и мне пришлось воевать. Я не стал воином и берсерком. Я простой гражданский человек. Думаете у дедов было иначе? Они тоже были гражданские: крестьяне, горожане, музыканты, слесари, рабочие, преподаватели университетов. Именно они уложили чудовище в землю тогда, в сороковых, а потом вернулись, восстановили страну, воспитали детей.

Время войны закончится только после нашей Победы и никак иначе. Мы победим и все поправим. Наша Победа и будет ответом нашего поколения на исторический вопрос «нужны ли мы нам?» и отвечая на этот вопрос помните: «Наши не придут. Наши все уже здесь. И ты — один из нас».

Автор — философ, художник (русский стиль.сталь), рядовой армии, ушедший добровольцем, Антон Беликов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.