Философ Беликов объяснил, почему Россия должна достичь целей СВО

Но мы все еще наследники героев и нет никого, кроме нас, кто смог бы уложить чудовищ гнить обратно в землю. Здесь, на войне протягивается связь между нами и нашими предками, которых многие знают только по старым фотокарточкам, по потускневшим медалям в жестяной коробочке. Но война похожа во все времена. Те же непонятки, то же ожидание, тот же страх, то же беспокойство о родных. И не важно на дворе 1914 год, 1942 или 2024… И вот мы как будто готовимся к Брусиловскому прорыву или ковыряем мерзлую землю в окопе под Москвой, или слушаем визг атакующего хохлячьего дрона в разбитом КПП на курской границе.