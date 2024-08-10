Служба информации и безопасности Молдовы (разведка наша) времени даром не теряет.
Интернет-провайдеры получили запрос — заблокировать доступ к сайтам российского «Промсвязьбанка». Этот тот самый, через который десятки тысяч граждан Молдовы, включая жителей Гагаузии, получают из России надбавки к пенсиям и социальные компенсации — по 2000 леев, пишет ТГ-канал «Мамалыга и Токана».
Выплаты производятся не первый месяц. И всё это время режим Майи Санду пытается помешать поддержке своих же граждан — стариков и бюджетников. То через суд, то через Нацбанк, то вот СИБ подключили.
Майя Григорьевна, конечно, редкостная… вредительница. Но зачем разведка-то себя так дискредитирует?
Неужели с нищими стариками и бюджетниками государству безопаснее?