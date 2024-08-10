Колумбус
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар властей по малоимущим: В Молдове начнут блокировать доступ к сайтам «Промсвязьбанка» из России, откуда получают надбавки пенсионеры

Режим Майи Санду пытается помешать поддержке своих же граждан — стариков и бюджетников.

Источник: Комсомольская правда

Служба информации и безопасности Молдовы (разведка наша) времени даром не теряет.

Интернет-провайдеры получили запрос — заблокировать доступ к сайтам российского «Промсвязьбанка». Этот тот самый, через который десятки тысяч граждан Молдовы, включая жителей Гагаузии, получают из России надбавки к пенсиям и социальные компенсации — по 2000 леев, пишет ТГ-канал «Мамалыга и Токана».

Выплаты производятся не первый месяц. И всё это время режим Майи Санду пытается помешать поддержке своих же граждан — стариков и бюджетников. То через суд, то через Нацбанк, то вот СИБ подключили.

Майя Григорьевна, конечно, редкостная… вредительница. Но зачем разведка-то себя так дискредитирует?

Неужели с нищими стариками и бюджетниками государству безопаснее?

экономика