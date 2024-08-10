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В Ростовской области для спортивных учреждений приобрели 1300 единиц оборудования

1300 единиц спортивного оборудования и инвентаря приобретено для спортучреждений Дона.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за первые семь месяцев текущего года закупили около 1300 единиц спортивного оборудования и инвентаря на сумму более 125 млн рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Всего планируют приобрести 1500 единиц спортивного инвентаря и оборудования. На эти цели выделили более 187 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 21,7 млн рублей.

Так, были закуплены три автобуса, восемь спортивных парусных снарядов, 14 парусов, две моторные лодки, два каноэ, четыре лодки для академической гребли, три байдарки, ворота гандбольные и другие необходимое спортивное снаряжение. Отметим, что до конца текущего года планируется поставка еще 200 единиц оборудования.