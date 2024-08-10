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На Кубани скончалась народная артистка России Алина Кузнецова

Звезда Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького, народная артистка России Алина Кузнецова скончалась в Краснодаре 10 августа. Актрисе недавно исполнилось 86 лет. Как сообщили в пресс-службе драмтеатра, дата прощания назначена на 12 августа.

Алина Кузнецова закончила курсы в студии при Киевском академическом театре, а с 1966 года выступала уже в Краснодаре. За свою почти пятидесятилетнюю карьеру актриса сыграла сотни ролей: Нина в «Маскараде» Лермонтова, Инга в «Вызове богам» Делендика, Инна в «Традиционном сборе» Розова, Лика в «Моём бедном Марате» Арбузова, Ефросинья Дерюгина в «Судьбе» Проскурина, Глафира в «Волках и овцах», Белотелова «Женитьбе Бальзаминова» и Кукушкина в «Доходном месте» Островского и многие другие.

«Любовь к ней зрителей и коллег была и по сей день остается большой и искренней. Такое всеобщее обожание обусловлено не только талантом и неоднократно отмечаемыми “удачливостью” или “счастливой судьбой”, Алина Вацлавовна — человек с редким характером», — отметили в пресс-службе театра.

Коллеги Кузнецовой также выразили соболезнования родным и близким артистки.