На Кубани скончалась народная артистка России Алина Кузнецова

Алина Кузнецова закончила курсы в студии при Киевском академическом театре, а с 1966 года выступала уже в Краснодаре. За свою почти пятидесятилетнюю карьеру актриса сыграла сотни ролей: Нина в «Маскараде» Лермонтова, Инга в «Вызове богам» Делендика, Инна в «Традиционном сборе» Розова, Лика в «Моём бедном Марате» Арбузова, Ефросинья Дерюгина в «Судьбе» Проскурина, Глафира в «Волках и овцах», Белотелова «Женитьбе Бальзаминова» и Кукушкина в «Доходном месте» Островского и многие другие.