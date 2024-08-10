На Кубани скончалась народная артистка России Алина Кузнецова

Алина Кузнецова закончила курсы в студии при Киевском академическом театре, а с 1966 года выступала уже в Краснодаре. За свою почти пятидесятилетнюю карьеру актриса сыграла сотни ролей: Нина в «Маскараде» Лермонтова, Инга в «Вызове богам» Делендика, Инна в «Традиционном сборе» Розова, Лика в «Моём бедном Марате» Арбузова, Ефросинья Дерюгина в «Судьбе» Проскурина, Глафира в «Волках и овцах», Белотелова «Женитьбе Бальзаминова» и Кукушкина в «Доходном месте» Островского и многие другие.
«Любовь к ней зрителей и коллег была и по сей день остается большой и искренней. Такое всеобщее обожание обусловлено не только талантом и неоднократно отмечаемыми “удачливостью” или “счастливой судьбой”, Алина Вацлавовна — человек с редким характером», — отметили в пресс-службе театра.
Коллеги Кузнецовой также выразили соболезнования родным и близким артистки.