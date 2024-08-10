Сильные дожди и туман. Штормовые предупреждения объявлены в Казахстане

«Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на востоке, юго-востоке — сильные дожди. И только на севере и юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере и в центре ночью и утром ожидается туман».
В Алматы 11 августа ночью ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду. Сохранится высокая пожарная опасность.
11 августа ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.
Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 17−22 метра в секунду. В северной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Конаеве 11 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
11 августа на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, в центре области 15−20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза.
В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.
11 августа на западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юго-востоке области 15−20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается гроза.
Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем на юге, севере, в центре области 15−20, порывы 25 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.
11 августа ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
11 августа на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 метра в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 11 августа ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.
11 августа ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем гроза, на севере, востоке области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 метра в секунду. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15−20 метров в секунду.