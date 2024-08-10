Сильные дожди и туман. Штормовые предупреждения объявлены в Казахстане

«Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на востоке, юго-востоке — сильные дожди. И только на севере и юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере и в центре ночью и утром ожидается туман».