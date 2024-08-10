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Новый батутный комплекс появился в Краснодаре

В Краснодаре на улице им. Фадеева торжественно открыли новый спортивный комплекс для прыжков на батуте.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Появление нового спортобъекта приурочено ко Дню физкультурника. Мероприятие собрало множество почетных гостей, среди которых заместитель министра физкультуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, глава города Евгений Наумов и председатель городской думы Вера Галушко, сообщает ИА KrasnodarMedia.со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Мы развиваем спортивную базу в городе в первую очередь для детей, для нашего будущего. Они должны быть сильными, достигать высот и батутисты, как никто другой, это знают — отметил Евгений Наумов.

Среди гостей церемонии также были олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заслуженный мастер спорта России Ирина Караваева, главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков, а также трёхкратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Корсикова-Слонова.

Новый спорткомплекс площадью более 1000 кв способен принять более 200 спортсменов. Объект построен в рамках краевой программы. В комплекс входят основной зал для прыжков на батуте, тренажерный зал и медицинский кабинет. Заниматься здесь будут только учащиеся спортивной школы олимпийского резерва № 3.

Во время мероприятия наградили молодых спортсменов: звания мастера спорта России получили два человека, а пятерым спортсменам вручили нагрудные знаки кандидатов в мастера спорта. Праздник украсили показательные выступления акробатов.

В честь Дня физкультурника по всему городу в спорткомплексах, парках и скверах проходят спортивно-оздоровительные мероприятия (6+), а также праздничные программы (6+) на краснодарском Арбате.

Напомним, на территории края порядка 65% или более 3,3 млн человек регулярно занимаются зарядкой и различными видами спорта. Регион активно поддерживает тенденцию на ведение здорового образа жизни. Кубань — лидер по стране, зарегистрированных человек на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил местных жителей с праздником и пожелал им крепкого здоровья, силы духа и достижения новых высот.