Новый батутный комплекс появился в Краснодаре

Напомним, на территории края порядка 65% или более 3,3 млн человек регулярно занимаются зарядкой и различными видами спорта. Регион активно поддерживает тенденцию на ведение здорового образа жизни. Кубань — лидер по стране, зарегистрированных человек на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил местных жителей с праздником и пожелал им крепкого здоровья, силы духа и достижения новых высот.