В Челябинске прекращает курсировать маршрутка № 12

Также на отдельных участках работают еще два альтернативных маршрута: автобусы № 22А (на отрезке от Александра Шмакова до гостиницы «Виктория») и № 9 (от гостиницы «Виктория» до ЧТЗ). Пересесть с одного на другой бесплатно можно по месячному проездному за 1200 рублей или по транспортной карте.