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В Челябинске прекращает курсировать маршрутка № 12

Перевозчику не хватает машин и водителей.

С 12 августа в Челябинске прекращает курсировать 12-я маршрутка сообщением Александра Шмакова — ЧТЗ. Об этом уведомил власти перевозчик, сославшись на нехватку подвижного состава и водителей. В отсутствие полноценной замены пассажирам предложили пользоваться услугами больших автобусов с бесплатной пересадкой по транспортной карте, передает корреспондент chel.aif.ru.

По информации ОГКУ «Организатор перевозок», по схожей с исчезнувшей маршруткой трассе ходит автобус № 34 «Автобусный парк — Чурилово».

«Перевозчик МУП “Служба организации движения” ведет активный набор и обучение новых водителей, что позволит усилить этот маршрут», — отметили в госучреждении.

Также на отдельных участках работают еще два альтернативных маршрута: автобусы № 22А (на отрезке от Александра Шмакова до гостиницы «Виктория») и № 9 (от гостиницы «Виктория» до ЧТЗ). Пересесть с одного на другой бесплатно можно по месячному проездному за 1200 рублей или по транспортной карте.