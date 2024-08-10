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В Молдавии растет заболеваемость корью

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. В Молдавии с начала года выявлено 149 случаев кори, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.

Источник: РИА Новости

«В Республике Молдова с 1 января 2024 года по 8 августа 2024 года зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Поясняется, что большинство случаев кори зафиксировано в Кишиневе — 62 и Сынжерейском районе — 55. В агентстве также отмечают, что более 90% случаев регистрируется у непривитых детей.

В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.

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