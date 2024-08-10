В Молдавии растет заболеваемость корью

В конце мая вспышка кори была зафиксирована в Сынжерейском районе на севере Молдавии. Тогда в агентстве сообщали о 11 случаях заболевания детей, 10 из которых были из одной семьи. Вспышки кори не раз регистрировались и в Кишиневе. Последняя случилась в начале июня в семье с пятью детьми.