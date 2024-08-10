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Теперь официально: Правительство разрешило выращивать коноплю в Молдове — чем ближе к Европе, тем дальше от мамалыги

В Молдове будет разрешено выращивание промышленной конопли.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове будет разрешено выращивание промышленной конопли.

Это решение стало результатом обсуждений между Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией производителей, селекционеров и переработчиков конопли.

Производители должны будут получать разрешение от Агентства по лекарственным средствам и заключать контракты с авторизированными переработчиками.

Об этом сообщил Минсельхоз на встрече с Ассоциацией производителей селекционеров и переработчиков конопли.

Итак, процедуру выдачи разрешения на выращивание конопли (Cannabis sativa) — упростят. Которую, чтобы народ особенно не волновался, упорно именуют «промышленной». Положение о регулировании выращивания конопли в Молдове предстоит утвердить правительству.

Теперь ждем выступления Алайбы, который объяснит всем, как это оздоровит деловой климат, пишет rusputnikmd.

Заинтересованные лица упирают на то обстоятельство, что уровень наркотического вещества в «промышленной» конопле низок, и выработка из нее наркотика — хотя и возможный, но дорогостоящий процесс.

Просто заметим, что легким движением руки ворохом поправок, подзаконных актов и засекреченных решений правительства любой закон в Молдове превращается в преступное по сути, но абсолютно легальное по форме предприятие.