Теперь официально: Правительство разрешило выращивать коноплю в Молдове — чем ближе к Европе, тем дальше от мамалыги

В Молдове будет разрешено выращивание промышленной конопли.
Это решение стало результатом обсуждений между Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией производителей, селекционеров и переработчиков конопли.
Производители должны будут получать разрешение от Агентства по лекарственным средствам и заключать контракты с авторизированными переработчиками.
Об этом сообщил Минсельхоз на встрече с Ассоциацией производителей селекционеров и переработчиков конопли.
Итак, процедуру выдачи разрешения на выращивание конопли (Cannabis sativa) — упростят. Которую, чтобы народ особенно не волновался, упорно именуют «промышленной». Положение о регулировании выращивания конопли в Молдове предстоит утвердить правительству.
Теперь ждем выступления Алайбы, который объяснит всем, как это оздоровит деловой климат, пишет rusputnikmd.
Заинтересованные лица упирают на то обстоятельство, что уровень наркотического вещества в «промышленной» конопле низок, и выработка из нее наркотика — хотя и возможный, но дорогостоящий процесс.
Просто заметим, что легким движением руки ворохом поправок, подзаконных актов и засекреченных решений правительства любой закон в Молдове превращается в преступное по сути, но абсолютно легальное по форме предприятие.