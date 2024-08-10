Калининградских спортсменов наградили в День физкультурника

В День физкультурника в Калининграде отметили специалистов спортивной сферы. В общей сложности было вручено 27 медалей министерства спорта России, выпущенных в честь 100-летнего юбилея ведомства.
Кроме того, почетного знака «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации» удостоились Андрей Осипов, Екатерина Филиппова и Алексей Якимов, возглавляющие, соответственно, областную спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта, региональную дирекции спортсооружений и спортивную школу олимпийского резерва города Пионерский.
Денежным сертификатом на сумму 2 миллиона рублей для улучшения жилищных условий по региональной губернаторской программе поддержки тренерских кадров наградили Игоря Невкина — тренера по футболу спортивной школы Полесска.
Всего же различными наградами и дипломами впервые сразу было награждено свыше 100 человек.