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Калининградских спортсменов наградили в День физкультурника

Виновники торжества получили ведомственные медали, почетные знаки и денежные сертификаты.

В День физкультурника в Калининграде отметили специалистов спортивной сферы. В общей сложности было вручено 27 медалей министерства спорта России, выпущенных в честь 100-летнего юбилея ведомства.

Кроме того, почетного знака «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации» удостоились Андрей Осипов, Екатерина Филиппова и Алексей Якимов, возглавляющие, соответственно, областную спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта, региональную дирекции спортсооружений и спортивную школу олимпийского резерва города Пионерский.

Денежным сертификатом на сумму 2 миллиона рублей для улучшения жилищных условий по региональной губернаторской программе поддержки тренерских кадров наградили Игоря Невкина — тренера по футболу спортивной школы Полесска.

Всего же различными наградами и дипломами впервые сразу было награждено свыше 100 человек.