Стало известно, что жителям Башкирии лучше не оплачивать банковской картой.

Оплата товаров на сомнительных сайтах. Если это не покупка на доверенной площадке, не стоит вводить данные своей карты на подозрительном сайте. Это чревато тем, что данные карты будут украдены. А это, в свою очередь, повлечет не только потерю средств, но и долг по кредиту с начислением максимальных процентов сразу на весь лимит по карте. Мошенников вряд ли найдут, а расплачиваться по кредиту все равно придется вам.