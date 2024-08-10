Стало известно, что жителям Башкирии лучше не оплачивать банковской картой.

Что лучше не оплачивать кредитной картой? На этот вопрос отвечают специалисты Отделения Банка России по Республике Башкортостан.
Ставки, лотереи, онлайн-игры. Это квази-кэш-операции, то есть банк приравнивает их к снятию наличных. За такие транзакции банк возьмет комиссию, и на них не распространяется льготный период. Вы можете этого сразу не заметить, но заметите, когда банк начислит проценты на всю сумму покупки.
Пополнение электронных кошельков и покупка криптовалюты. Банк не относит такие транзакции к покупкам, они будут расцениваться как переводы частным лицам. Соответственно, на сумму перевода будут начисляться проценты.
Оплата товаров на сомнительных сайтах. Если это не покупка на доверенной площадке, не стоит вводить данные своей карты на подозрительном сайте. Это чревато тем, что данные карты будут украдены. А это, в свою очередь, повлечет не только потерю средств, но и долг по кредиту с начислением максимальных процентов сразу на весь лимит по карте. Мошенников вряд ли найдут, а расплачиваться по кредиту все равно придется вам.
Не давайте свою карту третьим лицам! Также никому не сообщайте ПИН-код и одноразовые пароли, которые приходят вам в СМС/пуш-уведомлениях.