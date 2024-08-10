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Лукашенко поздравил тяжелоатлета Тихонцова с бронзовой медалью Олимпиады

Лукашенко поздравил тяжелоатлета Тихонцова с бронзой Олимпиады в Париже.

Источник: Телеграм-канал НОК Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил тяжелоатлета Евгения Тихонцова с бронзовой медалью Олимпиады, пишет БелТА.

Глава государства в поздравлении подчеркнул, что тысячи болельщиков ждали успеха, верили в тяжелоатлета. Он добавил, что в борьбе с сильнейшими спортсменами мира Тихонцов показал высокое мастерство, которое подкреплено стальным характеров, и поднялся на олимпийский пьедестал.

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что достойное выступление белорусских тяжелоатлетов на Олимпиаде 2024 года, которая проходит в Париже, станет хорошим стимулом для тренеров, которые плодотворно работают на всех этапах спортивной подготовки.