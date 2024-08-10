Лукашенко поздравил тяжелоатлета Тихонцова с бронзовой медалью Олимпиады

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что достойное выступление белорусских тяжелоатлетов на Олимпиаде 2024 года, которая проходит в Париже, станет хорошим стимулом для тренеров, которые плодотворно работают на всех этапах спортивной подготовки.