«Это очень правильно с точки зрения жизни»: как в Казани отмечали День физкультурника

День физкультурника официально отмечается в нашей стране с 1939 года и еще с тех довоенных времен заслужил репутацию одного из самых массовых в стране. В наше время он стал элементом реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Приходится праздник на вторую субботу августа, и его мероприятия, конечно, открыты для всех желающих, а не только для «физкультурников».