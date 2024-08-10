Южноуральцы из подтопленных территорий прививаются от гепатита А

Против вирусного гепатита А привились 352 жителя Челябинской области, проживающих на территориях, пострадавших от паводка. Среди них — 42 ребенка. Об том сообщает Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в Челябинской области, в том числе в территориях, подвергшихся подтоплению, остается стабильной», — подчеркнули в ведомстве.
Продолжается мониторинг качества воды, от бактерий и ротавирусов ее защищает гидрохлорирование. Также в Роспотребнадзоре рассказали о завершении дезинфекции помещений, пострадавших от потопа.