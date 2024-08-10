Коммунальщики рассказали, где в Самаре 12, 14 и 15 августа не будет холодной воды

Также 14 августа специалисты проведут работы на водопроводной линии на ул. Чернореченской. В связи с этим с 10:00 до 18:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 2; ул. Спортивная, 23, 25, 25А, 25Б, 25 В, 27, 29; ул. Маяковского, 97; ул. Никитинская, 92, 96, 137; Никитинская площадь, 26, 28; ул. Ульяновская, 66, 68, 101; ул. Чернореченская, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8к1 — 8к8, 12, 14; ул. Владимирская, 21, 23, 27, 29, 29А, 29Б, 31А; ул. Базарная, 30; пр. Карла Маркса, 4, 4А, 4Б, 4 В, 4Е, 6; ул. Г. Аксакова, 3, 3А, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 4, 6, 21, 23, 25; ул. Коммунистическая, 7, 9; ул. Пролетарская, 8; ул. Мечникова, 50А, 52, 52А, 54, 54А; пер. Коллективный, 3, 2, 4, 5; пер. Колхозный, 1, 2, 3.