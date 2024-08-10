В Волгодонске без вести пропал 53-летний мужчина

Виктора Сильченко последний раз видели 25 июля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы.