В Волгодонске без вести пропал 53-летний мужчина

В Волгодонске без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт по Ростовской области.
Виктора Сильченко последний раз видели 25 июля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшего — около 178 сантиметров. У него худощавое телосложение и темные волосы. Он был одет в коричневую футболку, синие штаны, голубую бейсболка и черные тапки.