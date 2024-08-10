Колумбус
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске без вести пропал 53-летний мужчина

В Волгодонске полиция и волонтеры разыскивают пропавшего местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт по Ростовской области.

Виктора Сильченко последний раз видели 25 июля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшего — около 178 сантиметров. У него худощавое телосложение и темные волосы. Он был одет в коричневую футболку, синие штаны, голубую бейсболка и черные тапки.