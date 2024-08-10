Гладков: порядка десяти человек остаются в селе Пороз Белгородской области

Украинские диверсанты постоянно ищут бреши на российской границе, чтобы «пометить территорию» и сделать информационные вбросы, предостерегает Коц. В этом и прошлом году «медийные» рейды в оба региона проводили Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» (ЛРС), но быстро несли потери и отступали. Попутно диверсантов поймали на фейках. ЛРС выложил видео, якобы, из курского приграничного села Теткино, подписав его «привет из освобожденной части Теткино». Один из военных на записи объяснял, что «название села там подальше чуть, попозже продвинемся». Однако выяснилось, что на самом деле ролик записали по соседству, но с другой стороны границы, в украинской Рыжевке.