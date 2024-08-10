Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде на неделе с 12 по 18 августа

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил белорусов о неустойчивой погоде на неделе с 12 по 18 августа. Это будет выражаться как в перепадах атмосферного давления и температуры (а она будет в районе климатической нормы), так и возможных дождях и грозах.
Начало недели с 12 по 18 августа отметится влиянием области высокого атмосферного давления. Впрочем, по северо-востоку Беларуси скажутся несущие грозы и кратковременные дожди атмосферные фронты.
— Температура ночами до +10 — +15 градусов, в понедельник днем от +18 по северо-востоку до +26 по юго-западу, во вторник от +19 градусов по востоку до +26 в юго-западных районах, — сказал Рябов.
В середине недели Беларусь ждет антициклон с центром над странами Балтии. Вместе с тем, ожидается и более теплый воздух с юго-запада Европы. При этом осадки не прогнозируются.
— Температура ночью от +9 до +14 градусов. В среду днем +22 — +29, — отметил телесиноптик.
Предварительная информация по второй половине недели с 12 по 18 августа такова. Влажные неустойчивые массы воздуха с юга Европы принесут область высокого атмосферного давления. В четверг осадков не будет, а вот в пятницу небольшие дожди пройдут местами.
— Ночью +12 — +17 градусов. В четверг в дневное время от +21 в Гродно до +29 в Гомеле, в пятницу температура воздуха будет +17 — +21 градус, — говорит Дмитрий Рябов.
Ожидается, что выходные, 17 и 18 августа, пройдут без дождей и гроз.
— Ночью +13 — +17 градусов, в середине дня в субботу до +18, в выходной воскресный день на улице будет от +13 по северу до +21 по югу, — сказал Рябов.