Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде на неделе с 12 по 18 августа

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил белорусов о неустойчивой погоде на неделе с 12 по 18 августа. Это будет выражаться как в перепадах атмосферного давления и температуры (а она будет в районе климатической нормы), так и возможных дождях и грозах.