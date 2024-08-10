Южноуральцам объяснили, как отличить ядовитые грибы от съедобных

Также биолог объяснил, что грибница не повреждается, если срываешь, а не срезаешь грибы. «То, что мы видим на поверхности называется плодовое тело, сам гриб — это тонкие нити в земле, которые не видно вооруженным глазом», — отметил он. Назар Назаренко рассказал и про «ведьмино кольцо». Это круги, которые в диаметре могут достигать несколько метров, образованные грибами. Если вы увидели один гриб, то по совету биолога, нужно «походить по дуге» и поискать другие.