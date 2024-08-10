Южноуральцам объяснили, как отличить ядовитые грибы от съедобных

«Бледная поганка» возглавляет рейтинг самых опасных грибов.
О краснокнижных, редких, съедобных и несъедобных грибах в эфире стрим-шоу «Поутру» медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал Назар Назаренко, доктор биологических наук, профессор кафедры химии, экологии и методики обучения химии ЮУрГГПУ.
По его словам, ядовитых грибов очень много, но так как по внешнему виду они резко отличаются от съедобных, то люди не обращают на них внимания. Так, мухомор очень яркий, а вот, к примеру «Бледная поганка» похожа на шампиньон.
«С грибами все очень просто, мы в основном собираем шляпочные грибы, обращайте внимание на нижнюю часть шляпки. Она бывает пластинчатая и губчатая. Берите последний смело, а пластинки лучше избегать, а рыжики и лисички, вешенки с пластиночной основой легко отличить от ядовитых», — говорит ученый.
Также биолог объяснил, что грибница не повреждается, если срываешь, а не срезаешь грибы. «То, что мы видим на поверхности называется плодовое тело, сам гриб — это тонкие нити в земле, которые не видно вооруженным глазом», — отметил он. Назар Назаренко рассказал и про «ведьмино кольцо». Это круги, которые в диаметре могут достигать несколько метров, образованные грибами. Если вы увидели один гриб, то по совету биолога, нужно «походить по дуге» и поискать другие.