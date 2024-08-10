Подозреваемая в торговле людьми многодетная москвичка Логинова признала вину

Задержанная за торговлю детьми многодетная москвичка признала вину спустя почти год после ареста. В ее деле больше 10 фигурантов, включая других многодетных матерей. Следствие считает, что подозреваемая покупала несовершеннолетних ради выгоды и льгот. Более того, якобы она специально могла давать им неправильные лекарства, чтобы получать выплаты за детей-инвалидов. Знакомые женщины же называют ее отличной матерью и настаивают, что она лишь пыталась помочь брошенным детям. Подробности запутанного дела — в материале «Газеты. Ru».