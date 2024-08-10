В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады иконой дьявола

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал «иконой дьявола» официальный постер закрытия Олимпиады в Париже, представленный на сайте Олимпийских игр, процитировав описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи.
На постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура.
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12)… Другими словами афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола", — написал архиепископ в своем Telegram-канале.