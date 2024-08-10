Колумбус
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады иконой дьявола

Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже иконой дьявола.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал «иконой дьявола» официальный постер закрытия Олимпиады в Париже, представленный на сайте Олимпийских игр, процитировав описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи.

На постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12)… Другими словами афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола", — написал архиепископ в своем Telegram-канале.

религии
РПЦ
скандалы