В центре Ростова ограничат движение из-за реставрации трех зданий

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение из-за реставрации трех зданий. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.
Согласно опубликованной информации, ограничения продлятся с 26 августа по 15 декабря. Так, на улице Социалистической на участке от дома № 51 до № 55 с северной стороны автомобилисты не смогут проехать и останавливаться.
Движение будет ограничено и по Островского в районе дома № 1. Также запретят проход для пешеходов по переходу на Береговой с западной стороны пересечения с Островского.
Аналогичная ситуация и на Кировском, 40/87. Транспорт не сможет останавливаться на участке от Суворова до Кировского, 40а с восточной стороны, а также по Суворова вдоль дома № 87 с южной стороны.
Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать пути объезда.