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В Ростове-на-Дону скончался основатель школы дзюдо и самбо Ашот Бзезян

В Ростове 11 августа состоится прощание с основателем школы дзюдо и самбо Ашот Бзезян.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ушел из жизни основатель школы дзюдо и самбо Ашот Бзезян. Об этом сообщили на официальной странице общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по ЮФО.

Ашот Амбарцумович скончался на 88 году жизни. Большую часть своего времени он посвящал спорту по классической борьбе" по самбо и парашютному спорту.

— На его счету 800 прыжков с парашютом. Ашот Бзезян за свою спортивную карьеру воспитал более двух тысяч спортсменов разного уровня. В том числе, тренеров, — говорится в сообщении.

Прощание с Ашотом Бзезяном пройдет 11 августа, в 13.00 в Ленинаване.