Служил Гаврила меценатом: влияние купеческих нравов на русскую культуру

На этом фоне гораздо более завораживающее впечатление производят гармоничные купеческие натуры, легко примиряющие в себе инстинкт предпринимателя, бремя гигантских денег и желание принести пользу людям. Таков один из самых экстравагантных героев книги, в котором автор усматривает квинтэссенцию купеческого темперамента: «Если бы нужно было назвать одного купца, который воплощает в себе сразу все стереотипы и представления об этом сословии, то я бы без раздумий назвала Михаила Алексеевича Хлудова. За свою недолгую жизнь он успел проявить себя талантливым предпринимателем, храбрым воином и человеком, о котором ходили легенды везде, где бы он ни появлялся».