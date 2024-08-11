Долгожданный Уикенд: мультик Абеля Тесфайе и архивы Дрейка

Трэвис Скотт весь этот год не сходит с лент новостей. Поводы самые разные — как творческие (рэпер продолжает пожинать плоды успеха альбома Utopia, не забывая выпускать и свежие синглы), так и не очень. 9 августа Скотт в очередной раз был арестован за драку — на этот раз в Париже. Прежде исполнитель бузил в Майями, Каннах… Впрочем, может, это такая специфическая маркетинговая стратегия? Практически одновременно с французским дебошем Трэвис выпустил клип вместе с нигерийским певцом Asake, и, надо признать, энергичный афробит-дуэт имеет все шансы залететь в чарты. И скандал ему в этом только поможет. Но визуальная сторона не менее интересна, чем музыка. Тем более что за режиссуру отвечал в том числе и наш соотечественник Никита Вильчинский, известный российской публике по клипу «За деньги да» для Instasamka, роликам Славы Марлоу, OG Buda и многих других.