Долгожданный Уикенд: мультик Абеля Тесфайе и архивы Дрейка

Российский клипмейкер снимает Трэвиса Скотта, Дрейк открывает свои архивы, а The Weeknd обещает отказаться от своего имени. Топовые мировые рэперы на этой неделе, кажется, решили посоревноваться за внимание публики. Но — чего уж там, все они по-своему интересны. Об этих и других новинках читайте в традиционном музыкальном обзоре «Известий».
Мощную интригу закрутил The Weeknd. Певец, не без оснований претендующий на статус главного поп-вокалиста современности, выпустил CGI-ролик, объединивший фрагменты двух безымянных пока песен. По всей вероятности, они войдут в будущий альбом исполнителя, и этой работой Абель Тесфайе обещает поставить точку в проекте The Weeknd. Речь о том, что певец, похоже, откажется от псевдонима и предстанет в ином амплуа (внешнем? стилевом?). Но, как оно будет на самом деле, никто не знает.
Что же касается Unprepared Certainty…, то видео начинается с кадров, в которых мы видим мальчика (судя по всему, alter ego самого Абеля), бегущего к пугающему заброшенному дому и блуждающего по его коридорам. А затем герой попадает в собор и находит успокоение в руках матери, держащей его на коленях, как Мадонна. Первая часть построена на псевдоготическом тягучем звучании, сопровождающем вокал Абеля, вторая же — с полуакустическим аккомпанементом, на фоне которого фирменный фальцет The Weeknd особенно выразителен.
Считать ли этот трехминутный клип полноценной самостоятельной работой или лишь тизером двух отдельных роликов? Ждать ли продолжения и появления самих песен на стримингах? Вопросов пока больше, чем ответов. Но тем интереснее.
Дрейк на этой неделе удивил всех. Канадский рэпер выложил в свободный доступ 100-гигабайтный архив из своих рабочих материалов. Сайт так и называется — 100gigs.org, и открывается из России он без проблем. В основном, это видео, снятые в процессе создания тех или иных альбомов (Honestly, Nevermind, Her Loss и других), но есть здесь и три неизвестных прежде песни. Можно сказать, что Дрейк подарил поклонникам целый EP.
Первая композиция — мрачно-среднетемповая It’s Up — записана вместе с Young Thug и 21 Savage, последовательная смена голосов которых вносит разнообразие в эту не особо изобретательную в музыкальном плане вещь. Второй трек — Blue Green Red — сольная работа Дрейка, но во многом он интереснее первого: вокальное вступление здесь контрастирует танцевальным куплетам с подвижной читкой. Наконец, в последней новой (точнее, ранее не публиковавшейся) работе, сделанной совместно с рэпершей Latto, — Housekeeping Knows — хулиганства больше, чем музыки. К биту примешиваются женские стоны, а вокал в припеве больше напоминает выкрики или даже собачий лай. Вероятно, Дрейк однажды забраковал этот материал как слишком уж экстравагантный. Но теперь мы можем его оценить, а дареному коню в зубы не смотрят.
Трэвис Скотт весь этот год не сходит с лент новостей. Поводы самые разные — как творческие (рэпер продолжает пожинать плоды успеха альбома Utopia, не забывая выпускать и свежие синглы), так и не очень. 9 августа Скотт в очередной раз был арестован за драку — на этот раз в Париже. Прежде исполнитель бузил в Майями, Каннах… Впрочем, может, это такая специфическая маркетинговая стратегия? Практически одновременно с французским дебошем Трэвис выпустил клип вместе с нигерийским певцом Asake, и, надо признать, энергичный афробит-дуэт имеет все шансы залететь в чарты. И скандал ему в этом только поможет. Но визуальная сторона не менее интересна, чем музыка. Тем более что за режиссуру отвечал в том числе и наш соотечественник Никита Вильчинский, известный российской публике по клипу «За деньги да» для Instasamka, роликам Славы Марлоу, OG Buda и многих других.
В принципе, стиль Вильчинского узнаваем: множество операторских эффектов (от съемки камерой ночного видения до имитации тепловизора), толика хулиганства во всём, стремительная и диковатая нарезка кадров, усиливающая драйв песни в разы. Но для Asake и Трэвиса это не менее органично, чем для наших рэперов. Парни катаются на скейте, тусят на ипподроме, громят битами машину (кажется, без этого не может обойтись ни одна звезда хип-хопа). В общем, весело проводят время. Чего и зрителям желают.
Тося Чайкина, кажется, делает всё возможное, чтобы не остаться исполнителем одного хита. Причем не то чтобы она пыталась раз за разом повторить успех «В сердце бахнули стрелы» — скорее, напротив, Тося сочиняет материал иного плана, пробует свои силы в различных стилях. Новый сингл, например, представляет собой типичный среднетемповый лирический поп. И кроме меланхоличного гитарного зачина, ну, и, разумеется, харизматичного тембра певицы здесь нет ничего сугубо Тосиного.
Это не значит, что песня плохая. В ней выразительная, в меру запоминающаяся мелодия, вдохновляющие стихи и в целом очень приятная атмосфера — летняя, расслабленная, позитивная. Не удивительно, что впервые представить публике свежую композицию Чайкина решила во время возрожденного Пикника «Афиши». А если учесть, что без Тоси в последнее время не обходится ни один значительный опен-эйр, можно сделать вывод: хотя новых мощных «Стрел» в колчане артистки пока не появилось, своя фан-база у нее уже есть, да и широкая публика ее любит, а значит, и пополнения репертуара, пусть даже не столь бронебойные, не останутся без должного внимания.
Джазовый альбом про языческих идолов? Что? Да, новая пластинка пианиста Игоря Яковенко и перкуссиониста Петра Ившина посвящена мифам Древней Руси. Сами авторы называют работу музыкальным исследованием, но подчеркивают: «Непосредственно славянский фольклор не использовался нами для вдохновения». Действительно, те, кто ожидают подобия «Весны священной» Стравинского, будут, как минимум, удивлены. Никакой явной архаики, только современное джазово-электронное звучание, ничем не выдающее специфической тематики. Но, пожалуй, если в чем и можно усмотреть неочевидные связи с далеким дохристианским прошлым, так это подчеркнутая жесткость, подчас агрессивность и, вместе с тем, витальность звучания. Наиболее явно проявляется это в треке «Горыня» (так звали хтоническое существо, силача-великана, который «на мизинце гору качает, горы сворачивает»). Но есть и вполне лаунжевые, мягкие номера вроде «Мокоши» (богини земли, вод и плодородия).
Наверное, если почитать о специфике каждого из персонажей, прослушивание будет более объемным. Но прелесть диска и в том, что его можно воспринимать вовсе без предварительной подготовки — просто как симпатичный джазовый альбом с выразительными клавишными соло и совсем небанальными партиями ударных.
Открываем плейлист мы новым синглом The Smile. Том Йорк выпустил первую песню после выхода альбома Wall Of Eyes, и, как и предыдущие работы группы, она доступна на российских стримингах. Следом прозвучат трек Тоси Чайкиной и очередной беззаботный танцевальный номер Иманбека. Ну, а дальше настанет через более нестандартной музыки — мрачно-меланхоличного альт-рока Bardo Pond и «языческого» джаза Игоря Яковенко и Петра Ившина.
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