Что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца 11 августа

Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, не следует завидовать. Запрещено 11 августа одалживать деньги, а также планировать траты, пересчитывать финансы. Считается, что это может спровоцировать ухудшение материального положения. Кроме того, нельзя ссориться, конфликтовать.