Что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца 11 августа

Православная церковь 11 августа отмечает день Рождества Николая Чудотворца. Также в указанную дату верующие вспоминают святого Каллиника Киликийского. В народе принято отмечать Калинов день, или Калинник. Все дело в том, что так называли первые заморозки в августе.
Что нельзя делать 11 августа
Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, не следует завидовать. Запрещено 11 августа одалживать деньги, а также планировать траты, пересчитывать финансы. Считается, что это может спровоцировать ухудшение материального положения. Кроме того, нельзя ссориться, конфликтовать.
Что можно делать 11 августа
По традиции, в указанный день утром женщины умывались калиновым соком. Предки верили, что подобный ритуал позволит сохранить красоту на долгое время. Кроме того, 11 августа делали специальные обереги из крапивы и чертополоха, которые вешали в хлеву.
Согласно приметам, теплая погода 11 августа указывает на то, что такой она будет и в начале сентября. Большое количество ягод и орехов в лесу предвещают холодную зиму. В том случае, если в лесу нет грибов, то ждали снежной зимы.