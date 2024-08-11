Что произошло в Иркутске в ночь на 11 августа 2024 года: последние новости

77-летняя женщина подожгла свои вещи в пятиэтажном доме Иркутска.
Пожар на площади 10 квадратных метров в пятиэтажном доме Иркутска потушили специалисты МЧС. Пришлось эвакуировать 10 человек.
34-летний водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом в Братске.
Полицейские разыскивают свидетелей, которые видели, что произошло на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе. По предварительной информации выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано». Водитель иномарки погиб, не дождавшись приезда врачей.
Победителю конкурса дефиле подарят сапборд в Иркутске.
17 и 18 августа в Иркутске пройдут соревнования по сап-поло и конкурс-дефиле на сапбордах. К участию допускаются люди от 14 лет.
Капитан теплохода украл более пяти тонн топлива с теплохода в Киренском районе.
Капитан теплохода с помощью одного из работников похитил более пяти тонн дизельного топлива на сумму 325 тысяч рублей. На мужчин завели уголовное дело. Теперь они могут отправиться за решетку на шесть лет.