Колумбус
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 11 августа 2024 года: последние новости

34-летний водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом в Братске.

Источник: Комсомольская правда

77-летняя женщина подожгла свои вещи в пятиэтажном доме Иркутска.

Пожар на площади 10 квадратных метров в пятиэтажном доме Иркутска потушили специалисты МЧС. Пришлось эвакуировать 10 человек.

34-летний водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом в Братске.

Полицейские разыскивают свидетелей, которые видели, что произошло на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе. По предварительной информации выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано». Водитель иномарки погиб, не дождавшись приезда врачей.

Победителю конкурса дефиле подарят сапборд в Иркутске.

17 и 18 августа в Иркутске пройдут соревнования по сап-поло и конкурс-дефиле на сапбордах. К участию допускаются люди от 14 лет.

Капитан теплохода украл более пяти тонн топлива с теплохода в Киренском районе.

Капитан теплохода с помощью одного из работников похитил более пяти тонн дизельного топлива на сумму 325 тысяч рублей. На мужчин завели уголовное дело. Теперь они могут отправиться за решетку на шесть лет.