Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд завоевала золото Олимпиады

Баскетболисты сборной США стали победителями Олимпиады в Париже, переиграв в финале команду Франции — 98:87.
Американцы начали встречу уверенно и довольно быстро смогли создать небольшой отрыв в счете. В итоге стартовая четверть осталась за командой США — 20:15.
Во второй американцы сумели увеличить преимущество до восьми очков. Перерыв явно пошел на пользу команде Франции во главе с их лидером Виктором Вебаньямой.
Французы начали понемногу сокращать отставание, но когда отрыв составлял всего три очка, настало время Стефена Карри. Защитник сборной США как машина был точен и безжалостен из-за периметра. На это у хозяев Олимпиады ответа уже не нашлось.
Сборная США победила 98:87, в пятый раз подряд завоевав золото Олимпийских игр.
Вебаньяма стал самым результативным игроком встречи — 26 очков, 24 на счету Карри.