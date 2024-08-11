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В Курске при падении обломков сбитой ракеты на жилой дом пострадали 13 человек

Источник: Российская газета

В результате падения обломков сбитой ПВО украинской ракеты на девятиэтажный жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом в ночь на воскресенье сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«На данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что по его поручению на место происшествия выехали его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка, добавил врио губернатора.

Мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере.

Фото: Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака

По его словам, все пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Куцак.

Напомним, о падении обломков сбитой ракеты на жилой многоэтажный дом стало известно около полуночи. Повреждения также получили несколько автомобилей.

В областном МЧС сообщили, что в доме выбиты окна и повреждены балконы. Несущие конструкции здания не пострадали. Спасено 15 человек, еще 30 эвакуировано, говорится в публикации. Горели несколько автомобилей, пожар ликвидирован.