Мэр Хабаровска поздравил строителей с профессиональным днем

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил строителей с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в развитие и преображение краевой столицы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Хабаровска», — сказал Сергей Кравчук.
Он отметил, что благодаря усилиям строителей краевая столица активно развивается, возводятся новые здания, мосты, дороги и парки, делающие город еще прекраснее.
В 2023 году в Хабаровске был установлен рекорд по объему жилищного строительства — почти 400 тысяч квадратных метров.
«В этом году мы планируем завершить строительство 36 многоквартирных домов, включая пять долгостроев», — сказал мэр.
Сергей Кравчук также рассказал о достижениях в рамках национальных проектов. В июне был открыт детский сад на 190 мест, продолжается строительство еще одного детсада на 320 мест и спортивно-досугового центра. Ведется благоустройство пяти городских территорий.
«Впереди нас ждет много работы, но я уверен, что мы справимся, потому что хабаровские строители — люди с сильным и твердым характером», — сказал глава краевой столицы.
Он поблагодарил строителей за их труд и пожелал успехов в будущем.