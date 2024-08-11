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Мэр Хабаровска поздравил строителей с профессиональным днем

Сергей Кравчук поблагодарил их за вклад в развитие города.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил строителей с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в развитие и преображение краевой столицы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Хабаровска», — сказал Сергей Кравчук.

Он отметил, что благодаря усилиям строителей краевая столица активно развивается, возводятся новые здания, мосты, дороги и парки, делающие город еще прекраснее.

В 2023 году в Хабаровске был установлен рекорд по объему жилищного строительства — почти 400 тысяч квадратных метров.

«В этом году мы планируем завершить строительство 36 многоквартирных домов, включая пять долгостроев», — сказал мэр.

Сергей Кравчук также рассказал о достижениях в рамках национальных проектов. В июне был открыт детский сад на 190 мест, продолжается строительство еще одного детсада на 320 мест и спортивно-досугового центра. Ведется благоустройство пяти городских территорий.

«Впереди нас ждет много работы, но я уверен, что мы справимся, потому что хабаровские строители — люди с сильным и твердым характером», — сказал глава краевой столицы.

Он поблагодарил строителей за их труд и пожелал успехов в будущем.