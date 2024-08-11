Неудачная шутка Рейгана про СССР соответствовала планам США, заявил историк

«И 11 августа 1984 года, обращаясь к нации с очередным посланием и не обращая внимание на то, что в студии горит транспарант “микрофон включен”, Рейган, проверяя голос, взял и сказал, что отдал приказ нанести удар по СССР, и что до старта ракет остается пять минут. И только увидев, как позеленели операторы в студии, Рейган понял, что он сморозил что-то не то. И, увидев их лица, потом обратив внимание на горящее предупреждение о работающем микрофоне, он сказал “Извините, я так неудачно пошутил”, — добавил собеседник агентства.