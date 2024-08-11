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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 августа 2024

Жара до +32 придет в Иркутск 11 августа.

Источник: Комсомольская правда

Последний месяц лета решил дать жителям областного центра возможность насладиться теплом. Так, погода в Иркутске 11 августа 2024 будет жаркой, воздух прогреется до +32. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, сопровождать высокие температуры будет теплый ветер.

Погода в Иркутске 11 августа 2024

— Днем в областном центре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха +30…+32, — поделились метеорологи.

Зной не спадает и в остальных частях Иркутской области. Правда, в западных районах свежесть в жаркий день принесут дожди и грозы. В регионах Приангарья будет преобладать юго-восточный, юго-западный ветер 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

Воздух прогреется до +20…+25, но если выглянет солнце до +28…+33. Вот, что известно о том, какой будет погода в Иркутске 11 августа 2024 и регионе.