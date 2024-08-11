Генпрокуратура требует арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

Сергей Симоненко начал свою карьеру в пожарной охране в 1988 году. В 2009 году он был назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, где курировал надзорную деятельность и пожарный надзор. В октябре 2018 года Симоненко ушел в отставку по достижении предельного возраста службы. В сентябре 2022 года он вернулся на службу, а в октябре 2023 года снова был назначен заместителем начальника главного управления. Период между 2018 и 2022 годами в его биографии не освещался. В 2017 году Симоненко задекларировал доход в 1,1 млн рублей, а его супруга — более 3,1 млн рублей. В их собственности находились автомобили ЗИМ-12 и Skoda, четыре земельных участка, две нежилые постройки и жилой дом.