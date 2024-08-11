Сильные дожди и грозы обрушатся на четыре района Хабаровского края

В четырех районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. По уточненной информации синоптиков, 11 и 12 августа неблагоприятные погодные условия охватят Верхнебуреинский, Хабаровский, Амурский и Нанайский районы. На остальной территории края возможны кратковременные дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В связи с ухудшением погодных условий повышается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушений в работе транспорта. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий и низких участков в населенных пунктах.
В МЧС призывают соблюдать меры безопасности: избегать поездок и выходов на природу, следовать правилам дорожного движения, туристическим группам переждать непогоду в безопасных местах, а также очистить водостоки у своих домов от мусора.