Иркутский авиационный завод передал Минобороны РФ новые Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод передал Минобороны РФ новые истребители. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, новые Су-30СМ2 перед отправкой к месту службы, прошли удачно необходимые наземные и летные проверки.
— Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов, — поделились в авиастроительной корпорации.
Теперь истребители могут заметить и определить цель на большом расстоянии. К оснащению, обновленных самолетов, добавили улучшенные и точные средства для устранения объектов на дальности более сотни километров на земле, воде и в воздухе.
Как отметили в авиастроительной корпорации, Иркутский завод изготавливает новые летательные средства в соответствии со сроками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на 80% выполнен ремонт улицы Литвинова. Дорожники выполняют работы на участке от улицы Карла Маркса до Тимирязева.