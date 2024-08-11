Губернатор Игорь Кобзев проверил ход ремонта дорог в Усть-Удинском районе

Во время рабочей поездки в Усть-Удинский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с продвижением ремонта и реконструкцией автодорог. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона дорожники на 75% выполнили реконструкцию участка протяженностью более 50 км по трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда.
— Вижу развитие в Усть-Удинском районе в сфере дорог, еще есть над чем работать, но в целом движение идет. Важно заниматься не только региональными, но и муниципальными дорогами, поэтому мы активно взаимодействуем с местными администрациями, чтобы коллеги вовремя и ремонтировали, и правильно содержали, — сказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На реализацию было направлено более 1,7 миллиарда рублей. Специалисты уже обустроили коммуникации и провели буровзрывные работы. Сейчас к финишной прямой подходит устройство земляного полотна.
В Усть-Удинском районе дорожное полотно обновляют по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Транспортный каркас Иркутской области». Также работы проведут на участках региональных дорог. На некоторых объектах работы уже завершены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский завод передал Минобороны России новые истребители. Самолеты уже направлены к месту службы и превосходят предыдущие по характеристикам.