Губернатор Игорь Кобзев проверил ход ремонта дорог в Усть-Удинском районе

— Вижу развитие в Усть-Удинском районе в сфере дорог, еще есть над чем работать, но в целом движение идет. Важно заниматься не только региональными, но и муниципальными дорогами, поэтому мы активно взаимодействуем с местными администрациями, чтобы коллеги вовремя и ремонтировали, и правильно содержали, — сказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.