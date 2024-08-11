Волки атакуют деревню в Тевризском районе Омской области

10 августа фермер из Тевризского района сообщил о нападении волков на свое хозяйство. Хищники убили 11 овец и ранили 5 животных.
Местные жители считают, что нападения могут быть связаны с уменьшением численности зайцев. Ситуация вызывает беспокойство у фермеров и жителей деревни.
«Сегодня утром опять подверглись нападению на овец, было задрано 11 голов и еще 5 сильно ранены. Волки залезли прямо в крытый сарай у дома. Людям вечером на улицу страшно выходить», — делятся жители в телеграм-канале «Инцидент Омск».
К своему посту люди приложили фотографию растерзанной овцы, которую мы не публикуем из этических соображений.
В БУ «Управление по охране животного мира», занимающегося в том числе и регуляцией численности животных, ситуацию пока не комментируют.