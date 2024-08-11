Волки атакуют деревню в Тевризском районе Омской области

«Сегодня утром опять подверглись нападению на овец, было задрано 11 голов и еще 5 сильно ранены. Волки залезли прямо в крытый сарай у дома. Людям вечером на улицу страшно выходить», — делятся жители в телеграм-канале «Инцидент Омск».