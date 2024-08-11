В Красноярске на новой рабочей неделе ожидается 28-градусная жара

В Красноярске на новой неделе ожидается 28-градусная жара.
Согласно данным Гисметео, в понедельник, 12 августа, днём воздух прогреется до 22 градусов. Ночью похолодает до +14.
Во вторник, 13 августа, в дневное время столбик термометра покажет +24, ночью +13.
В среду, 14 августа, днём ожидается +27, ночью снова +14.
В четверг, 15 августа, днём будет +28 градусов тепла, ночью температура опустится до +15.
В пятницу, 16 августа, днём также ожидается +28, ночью +16.
В понедельник возможен дождь. Всю остальную неделю вплоть до выходных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный ветер с порывами до 4−7 м/с.
Ранее в МЧС предупреждали об опасных метеоявлениях в Красноярском крае.