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В Красноярске на новой рабочей неделе ожидается 28-градусная жара

Осадков не будет вплоть до выходных.

Сейчас в Колумбусе: +15° 0 м/с 88% 742 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске на новой неделе ожидается 28-градусная жара.

Согласно данным Гисметео, в понедельник, 12 августа, днём воздух прогреется до 22 градусов. Ночью похолодает до +14.

Во вторник, 13 августа, в дневное время столбик термометра покажет +24, ночью +13.

В среду, 14 августа, днём ожидается +27, ночью снова +14.

В четверг, 15 августа, днём будет +28 градусов тепла, ночью температура опустится до +15.

В пятницу, 16 августа, днём также ожидается +28, ночью +16.

В понедельник возможен дождь. Всю остальную неделю вплоть до выходных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный ветер с порывами до 4−7 м/с.

Ранее в МЧС предупреждали об опасных метеоявлениях в Красноярском крае.