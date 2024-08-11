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В микрорайоне Ботанический на пустыре появится новая школа

Власти Красноярска анонсировали планы по строительству новой школы в микрорайоне Ботанический на территории, которая ранее считалась пустырем.

Источник: Reuters

Учебное заведение будет рассчитано на 1100 учащихся. В связи с этим уже начали разрабатывать после объявления тендера стоимостью четыре миллиона рублей, информация о котором доступна на сайте государственных закупок.

Для будущего образовательного комплекса выделена земля площадью приблизительно 4,14 гектара, окруженная улицами Попова, Пихтовая, Калиновая и Фруктовая.

Задачи будущего подрядчика: анализ и описание будущего использования данной зоны, планирование расположения школы. Также необходимо будет проектировать коммуникации и определить точные границы для строительства.

Выбор подходящей компании проведут 27 августа, а завершить все работы предполагается к концу 2025 года.

Ранее мэр Красноярска проверил капремонт 50-летней школы № 45.

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