Без паники: В центре Челябинска спасатели будут ликвидировать последствия условной ЧС

«Состязания продлятся до 16 августа, в том числе на объектах метротрама. Командам со всей страны предстоит выявить сильнейших в горноспасательных работах и пожаротушении, оказании первой помощи, в конкурсе техников и специалистов испытательных лабораторий», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.