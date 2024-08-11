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Без паники: В центре Челябинска спасатели будут ликвидировать последствия условной ЧС

Челябинская область принимает Всероссийские соревнования горноспасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Церемония открытия состоится 11 августа возле памятника Игорю Курчатову, в рамках которой запланированы демонстрационные учения по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

«Состязания продлятся до 16 августа, в том числе на объектах метротрама. Командам со всей страны предстоит выявить сильнейших в горноспасательных работах и пожаротушении, оказании первой помощи, в конкурсе техников и специалистов испытательных лабораторий», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Закроет форум горноспасательная эстафета, которая пройдет на стадионе «Локомотив» 16 августа.