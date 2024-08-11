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Челябинская область пережила самую холодную ночь с начала лета-2024

Челябинская область пережила самую холодную ночь с начала лета-2024, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Колумбусе: +17° 2 м/с 75% 743 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа. В субботу преобладала облачная погода, в ночь на воскресенье местами прошли небольшие дожди, на крайнем западе — умеренные (от 0,1 до 3 мм). На крайнем востоке в утренние часы наблюдался туман.

«Температура воздуха днем 10 августа была плюс 16−20, в ночь на 11 августа — 7−12, на крайнем востоке столбики термометров опускались до плюс 4 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Отметим, что в ночь на субботу минимальная температура воздуха составила плюс 6.

Днем 11 августа будет облачно с прояснениями, прошумят небольшие, местами — умеренные дожди, на юге возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с. Максимум плюс 15−20 градусов.

Непосредственно в Челябинске прогнозируется слабый дождь и плюс 17−19. В семь утра в центре города плюс 14, влажность 64%, ветер юго-восточный 2 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба.

«К Уралу 11 августа с запада подойдет ненастный циклон. Дожди, местами грозы начнутся в Пермском крае, Челябинской области. Далее, 12 августа осадки охватят значительную часть юга Свердловской области, 13—14 августа — всю область, доберутся до Курганской области, Тюменской области, включая северные районы УрФО. Преобладающая температура в период 10—14 августа ночью 7−12, днем 14−19, в Челябинской, Курганской, юге Тюменской области — до 22 градусов», — комментировали ранее в Уральском УГМС.

Наиболее интенсивные осадки на территории Свердловской, севера Челябинской, запада Курганской областей, юга Пермского края областей ожидаются 13 августа — 15−30 мм за сутки.

По предварительным расчетам, 12 августа Челябинская область окажется под влиянием передней части западного циклона и связанных с ним фронтальных разделов. Дожди ожидаются в большинстве районов, с локальными грозами.