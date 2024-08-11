Челябинская область пережила самую холодную ночь с начала лета-2024

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа. В субботу преобладала облачная погода, в ночь на воскресенье местами прошли небольшие дожди, на крайнем западе — умеренные (от 0,1 до 3 мм). На крайнем востоке в утренние часы наблюдался туман.