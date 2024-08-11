Челябинская область пережила самую холодную ночь с начала лета-2024

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа. В субботу преобладала облачная погода, в ночь на воскресенье местами прошли небольшие дожди, на крайнем западе — умеренные (от 0,1 до 3 мм). На крайнем востоке в утренние часы наблюдался туман.
«Температура воздуха днем 10 августа была плюс 16−20, в ночь на 11 августа — 7−12, на крайнем востоке столбики термометров опускались до плюс 4 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Отметим, что в ночь на субботу минимальная температура воздуха составила плюс 6.
Днем 11 августа будет облачно с прояснениями, прошумят небольшие, местами — умеренные дожди, на юге возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с. Максимум плюс 15−20 градусов.
Непосредственно в Челябинске прогнозируется слабый дождь и плюс 17−19. В семь утра в центре города плюс 14, влажность 64%, ветер юго-восточный 2 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба.
«К Уралу 11 августа с запада подойдет ненастный циклон. Дожди, местами грозы начнутся в Пермском крае, Челябинской области. Далее, 12 августа осадки охватят значительную часть юга Свердловской области,
Наиболее интенсивные осадки на территории Свердловской, севера Челябинской, запада Курганской областей, юга Пермского края областей ожидаются 13 августа — 15−30 мм за сутки.
По предварительным расчетам, 12 августа Челябинская область окажется под влиянием передней части западного циклона и связанных с ним фронтальных разделов. Дожди ожидаются в большинстве районов, с локальными грозами.