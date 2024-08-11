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Омичей ждет дождь из метеоров

Редкое явление можно будет увидеть 12 августа с 19:00 до 22:00.

Источник: Комсомольская правда

Директор омского планетария Владимир Крупко сообщил о предстоящем метеорном потоке. Он станет видимым уже сегодня, 11 августа, ближе к полуночи. А лучшее время для наблюдений настанет завтра.

«В эту ночь Луна будет в первой четверти, что не помешает наблюдать метеоры без Луны. Наибольшее количество метеоров ожидается 12 августа, с 19:00 до 22:00 часов по Омскому времени», — сообщил на своей странице в «Вконтакте» Владимир Крупко.

Наблюдать за этим зрелищем лучше всего в открытых местах с темным безоблачным небом, и идеальным вариантом будет выезд за город. Поможет в наблюдениях и Луна в первой четверти, которая создаст эффектный фон для этого космического шоу.