Омичей ждет дождь из метеоров

Директор омского планетария Владимир Крупко сообщил о предстоящем метеорном потоке. Он станет видимым уже сегодня, 11 августа, ближе к полуночи. А лучшее время для наблюдений настанет завтра.
«В эту ночь Луна будет в первой четверти, что не помешает наблюдать метеоры без Луны. Наибольшее количество метеоров ожидается 12 августа, с 19:00 до 22:00 часов по Омскому времени», — сообщил на своей странице в «Вконтакте» Владимир Крупко.
Наблюдать за этим зрелищем лучше всего в открытых местах с темным безоблачным небом, и идеальным вариантом будет выезд за город. Поможет в наблюдениях и Луна в первой четверти, которая создаст эффектный фон для этого космического шоу.