Синоптики рассказали, когда ждать в Челябинской области потепления заметно выше +20 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, последний выходной на этой неделе сюрпризов не преподнесёт. Ожидается облачность с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а на юге и вовсе возможны грозы. Тепла можно не ждать: максимум, что покажут уличные термометры — это +15…+20 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет несильным, с порывами до 12 метров в секунду. В понедельник в регионе вновь местами пройдут дожди разной интенсивности и грозы. Ночью будет 8−13 градусов выше ноля, днём воздух прогреется до+16…+21.