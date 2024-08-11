Более 100 кубометров мусора собрали на территории Иркутского лесничества

Субботник по очистке леса от несанкционированных свалок прошел в Иркутском лесничестве. Участники собрали более 100 кубометров мусора на приближенных к садоводствам «Экономист» и «Искусство» территориях, а также на нескольких километрах трассы Иркутск-Падь Мельничная. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства на участках, где были обнаружены свалки, появится видеонаблюдение.