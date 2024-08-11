Более 100 кубометров мусора собрали на территории Иркутского лесничества

Субботник по очистке леса от несанкционированных свалок прошел в Иркутском лесничестве. Участники собрали более 100 кубометров мусора на приближенных к садоводствам «Экономист» и «Искусство» территориях, а также на нескольких километрах трассы Иркутск-Падь Мельничная. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства на участках, где были обнаружены свалки, появится видеонаблюдение.
— До конца этого года министерством совместно с волонтерами запланирована уборка мест несанкционированных отходов в границах земель лесного фонда Байкальской природной территории в Усольском, Ангарском, Иркутском лесничествах, — поделился министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Участие в прошедшем субботнике приняли 70 человек, в том числе работники министерства и природоохранных прокуратур. За время мероприятия удалось избавить от скопления мусора 0,07 га.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Приангарья Игорь Кобзев проверил, как продвигается ремонт дорог в Усть-Удинском районе. На одном из участков работы выполнили на 75%.