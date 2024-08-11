Врио губернатора Курской области Смирнов назвал «вероломной» атаку ВСУ на Курск

В ночь на 11 августа Курск стал объектом одной из самых масштабных ракетных атак. Одна из сбитых украинских ракет упала рядом с многоквартирным домом. В результате атаки были выбиты стекла в девятиэтажном здании, а припаркованные рядом с домом автомобили полностью сгорели. 13 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждения получили соседние магазины и пункт выдачи заказов Ozon.