Жители ВКО рассказали, как себя чувствуют спустя 4 месяца после перевода стрелок часов

Два варианта ответов в анкете касались изменений режима дня. «Новый распорядок удобнее старого», — так ответили семь человек. А 659 человек, напротив, выбрали вариант: «Изменился к худшему распорядок дня, ничего не успеваю». Вариант ответа: «Понес и продолжаю нести финансовые потери» дали 174 человека. Еще 155 человек дали свой развернутый вариант ответа, отметив, что, к примеру, постоянно страдают от недосыпания. Среди высказываний не было ни одного положительного. Все они сводились к требованию вернуть время назад.