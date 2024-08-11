Омских строителей поздравили с профессиональным праздником

Омские строители получили поздравления от властей региона. Губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест и председатель Заксобрания Александр Артемов поздравили работников отрасли с профессиональным праздником — сегодня, 11 августа, в России отмечается День строителя.
В своих обращениях они подчеркнули активное развитие отрасли. По всей Омской области развернуты строительные площадки, где возводятся современные жилые кварталы, школы, больницы, а также спортивные и инфраструктурные объекты.
В преддверии праздника в правительстве области состоялось чествование лучших работников строительной отрасли, были названы лидирующие строительные организации. «Стройки у нас развернуты во всех муниципалитетах, и уверен, что объектов, в которые вложен труд строителей, с каждым годом будет становиться больше», — сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.