Омских строителей поздравили с профессиональным праздником

В преддверии праздника в правительстве области состоялось чествование лучших работников строительной отрасли, были названы лидирующие строительные организации. «Стройки у нас развернуты во всех муниципалитетах, и уверен, что объектов, в которые вложен труд строителей, с каждым годом будет становиться больше», — сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.