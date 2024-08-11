Авария в Пермском крае оставила березниковцев без воды

Вчера, 10 августа, неизвестные проводили земельные работы в районе Меакира в Березниках, что привело к повреждению местного водопровода. Об этом сообщил в социальных сетях глава города Алексей Казаченко.
Сразу же после повреждения на аварийном участке отключили воду, провели экстренные ремонтные работы и опрессовку. В город был организован подвоз воды для жителей, чья квартира находится выше пятого этажа.
«Во второй половине дня ремонтная бригада осушила котлован, поменяла 5-метровый участок стеклопластиковой трубы диаметром 400 мм и заварила первый шов. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки устранения аварии» — информирует глава города.