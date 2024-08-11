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В Екатеринбург придет прохладная и дождливая погода

В Екатеринбург и Свердловскую область придет облачная и прохладная погода.

Сейчас в Колумбусе: +16° 0 м/с 82% 742 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Уральские синоптики прогнозируют в Екатеринбурге прохладные дни. Столбики термометров покажут до + 20 градусов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— Осадки начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, — пишет Алексей Пулин.

Согласно прогнозу, днем воздух прогреется от + 18 до + 20 градусов. А ночью температура понизится до 9−11 градусов тепла. В регионе ночью ожидается от + 2 до + 4 градусов на юго-западе. А в других частях области до + 10 градусов. Днем столбики термометров покажут от + 15 до + 20 градусов.