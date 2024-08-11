В Екатеринбург придет прохладная и дождливая погода

Согласно прогнозу, днем воздух прогреется от + 18 до + 20 градусов. А ночью температура понизится до 9−11 градусов тепла. В регионе ночью ожидается от + 2 до + 4 градусов на юго-западе. А в других частях области до + 10 градусов. Днем столбики термометров покажут от + 15 до + 20 градусов.