45 лет назад в небе столкнулись два советских пассажирских самолета

«За раз на связи могло быть 10−15 бортов. Перед тобой лежал рулон кальки, и на ней мы чертили, кто и куда летит. Вместо компьютеров, на которых отображается каждый борт — круглый монитор, там бегал луч и в нем просто метка, — говорит Михолап. — Уже потом появились мониторы, тренажеры, с помощью которых мы отрабатывали сложные ситуации, но в то время работа была намного сложнее. Молодежь уже даже не верит, что так было».